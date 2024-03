Rovena Rosa / Agência Brasil Comerciantes da região central de SP não conseguem manter suas mercadorias sem energia

A Enel comunicou que retomou por completo o fornecimento de energia elétrica no centro de São Paulo. A concessionária infornou que o serviço está normalizado na Santa Cecília, República e 25 de março , mas que por medida de precaução, anteve parte dos geradores na área para atender a eventuais necessidades.

Na nota enviada ao Portal iG por e-mail, a empresa justifica as constantes acorrências a "danos provocados em distintos circuitos subterrâneos, cuja reparação é complexa e demorada, dada as dificuldades e especificidades desse tipo de rede (galerias subterrâneas)."

No mesmo comunicado, a Enel ainda argumenta que a queda de energia do dia 21 de março nas regiões da Santa Cecília e 25 de março foi agravada "pelo excessivo consumo de energia associado às elevadas temperaturas." [veja abaixo completa]

Enel no TCU

Os casos recentes de queda de energia na capital paulista motivaram o MP-TCU (Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União) a enviar representação para que a Corte investigue a atuação da Enel.

O pedido é para que seja apurada possível ineficiência na prestação de serviço da concessionária por causa das constantes interrupções. A representação é assinada pelo subprocurador-geral do MP-TCU, Lucas Furtado, e foi encaminhada ao presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Pede que, se a Corte comprovar irregularidades na atuação da concessionária, determine a e xtinção do contrato de concessão.





Veja a nota na íntegra

“ A Enel Distribuição São Paulo i nforma que restabeleceu o fornecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço impactado pelo desligamento na região de Santa Cecília e República. Por medida de precaução, a empresa manteve parte dos geradores na área para atender a eventuais necessidades.

A companhia lamenta os transtornos causados em razão das ocorrências envolvendo a rede de distribuição subterrânea da companhia na região Central da cidade. Estas ocorrências iniciaram a partir de danos provocados em distintos circuitos subterrâneos, cuja reparação é complexa e demorada, dada as dificuldades e especificidades desse tipo de rede (galerias subterrâneas). Os circuitos que foram impactados localizam-se nas regiões de Higienópolis, Santa Cecília e 25 de Março.

No caso das regiões da 25 de Março e da Santa Cecília, a última ocorrência registrada no dia 21 foi agravada pelo excessivo consumo de energia associado às elevadas temperaturas, o que dificultou a recomposição das redes subterrâneas nessas regiões. O trabalho de recomposição de uma rede subterrânea em galerias é bastante complexo, pois envolve espaços confinados e exige redobrado cuidado com as condições de segurança para que os técnicos possam atuar”.