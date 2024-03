Rovena Rosa / Agência Brasil Comerciantes da região central de SP não conseguem manter suas mercadorias sem energia

Desde a tarde de segunda-feira (18), moradores da região central da cidade de São Paulo estão lidando com os problemas causados pela falta de luz. Nas redes sociais, diversas pessoas estão questionando a Enel, empresa responsável pelo serviço, quando a energia será reestabelecida.

A interrupção no fornecimento de energia começou depois de uma ocorrência na rede subterrânea que atende a região de Higienópolis. Cerca de 35.000 unidades consumidoras chegaram a ser afetadas. A concessionária culpou a Sabesp pelo problema, uma vez que ela estava realizando reparos na região, mas a estatal de saneamento negou a responsabilidade.

Veja os relatos de moradores

De novo @EnelClientesBR ? Energia acabou do nada na região da Vila Buarque (SP). Foram apenas 30horas de felicidade com a luz funcionando. — Mayara Maluceli (@maluceli) March 20, 2024









Estamos sem energia de novo aqui na Vila Buarque SP, voltou hoje de madrugada 02:40 depois de 40 horas sem, e 12:45pm 10 horas depois, voltamos a ficar sem luz, é um verdadeiro absurdo, falta de respeito total #enel @EnelClientesBR cadê a luz? — Pato Peña (@PatricioAPDavis) March 20, 2024









Estou agora na Vila Buarque e todo bairro está sem fornecimento de energia!

- @EnelGroup e aí? — Leonardo Fabri de Oliveira (@JeitoFabri) March 20, 2024









O que diz a Enel



A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da concessionária via e-mail e, em nota, a Enel diz que hoje (20) uma nova ocorrência na fiação subterrânea, por volta das 12h40, causou n ovas interrupções no fornecimento de luz de regiões que já haviam tido o serviço reestabelecido. [veja na íntegra abaixo]

Histórico de problemas

Essa foi a terceira vez que há falta de luz em São Paulo na última semana, período em que a cidade vem enfrentando mais uma onda de calor. Além de residências, os blecautes impactam o comércio e serviços, incluindo a Santa Casa de Misericórdia. Na última sexta-feira (15), o Aeroporto de Congonhas suspendeu as operações pela falta de energia no meio da tarde.

Em fevereiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multou a Enel em R$ 165 milhões por causa do apagão registrado em São Paulo em 3 de novembro de 2023, após um temporal. Na época, cerca de 4 milhões de pessoas da capital paulista ficaram sem luz. Em várias regiões, a energia só foi retomada depois de 7 dias.





Nota completa da Enel

""A Enel Distribuição São Paulo informa que uma nova ocorrência em um dos circuitos da rede de distribuição subterrânea que atende os bairros de Higienópolis, Santa Cecilia, Consolação, Campos Elísios, Vila Buarque e Cerqueira Cesar afetou o fornecimento de energia por volta de 12h40.

Hoje pela manhã, a companhia já havia restabelecido a energia para todos os clientes que tiveram o serviço afetado na última segunda-feira. Mesmo com o restabelecimento, as equipes da empresa seguiram no local trabalhando para reconfigurar totalmente a rede afetada.

Mas, durante o trabalho, identificaram um indicativo de nova falha, optando por desligar preventivamente um dos circuitos para realizar nova intervenção. Como a rede subterrânea permite uma maior flexibilidade de manobras de cargas, a companhia restabeleceu 60% desses clientes às 14h e segue trabalhando para normalizar o restante. Também, preventivamente, a companhia mobilizou geradores adicionais, além dos que já estavam disponíveis na região."