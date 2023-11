Rovena Rosa/Agência Brasil Funcionários trabalham no reparo de fiação

A Enel, responsável pelo serviço de energia elétrica em São Paulo , afirmou que cerca de 107 mil clientes estão sem energia nesta quarta-feira (8). Deste número, 30.200 estão sem luz desde sexta-feira (3), quando a capital e a região metropolitana foram atingidas por fortes chuvas.

Em nota, a concessionária declarou que aproximadamente 77 mil pessoas estão sem energia há 24 horas e trabalha para solucionar o problema. “A companhia reforça que está atuando com mais de 3 mil técnicos nas ruas e que têm trabalhado de forma incansável para reconstruir trechos inteiros da rede elétrica, garantindo a energia para todos".

Anteriormente, a Enel afirmava que reestabeleceria a energia até terça-feira (7). Ao todo, foram 2.1 milhões de clientes afetados. A falta de luz impactou a capital paulista e outros 23 municípios da região metropolitana.

A tempestade de sexta-feira (3), deixou oito mortos em São Paulo, sendo uma pessoa em Limeira, atingida por um muro; uma em Osasco, após queda de árvore sobre um carro; uma em Santo André, atingida por destroços que caíram de um prédio; uma em Suzano; uma em Ilhabela, em decorrência de um naufrágio e duas na capital, todas após quedas de árvores. A oitava morte foi confirmada ontem (7), e ocorreu em Ibiúna (SP), onde a pessoa estava internada após ter sido atingida por uma árvore que caiu.









Protestos contra a Enel

Na noite de terça-feira (7), moradores sem energia protestaram na Avenida Giovanni Gronchi, localizada na Zona Sul de São Paulo . Eles bloquearam a via e ateando fogo em objetos.

O protesto teve grande tumulto e intervenção da Polícia Militar, que conseguiu dispersar a multidão com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP). Um agente ainda foi baleado durante a manifestação.

Leia a nota da Enel na íntegra:

A Enel Distribuição São Paulo informa que resta normalizar o fornecimento de energia para cerca de 30.200 clientes que foram impactados pelo vendaval na última sexta-feira, o que representa 1,43% do total de consumidores afetados. Dos registros totais de clientes com falta de luz com mais de 24h, são cerca de 107 mil, incluindo os 30.200 de sexta-feira. A companhia reforça que está atuando com mais de 3 mil técnicos nas ruas e que têm trabalhado de forma incansável para reconstruir trechos inteiros da rede elétrica, garantindo a energia para todos.