Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas





O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, encontrou-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), nesta quarta-feira (13) e o convidou para trocar de partido. Durante um evento em Brasília, o parlamentar expressou o desejo de ter o ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro em sua sigla.

"É um sonho ter o governador de São Paulo. As portas estarão sempre abertas", afirmou Ciro Nogueira. Houve até rumores de que a ida do governador a Brasília era para se desfiliar do Republicanos e ingressar no Partido Progressista, o que não se concretizou.

Ciro Nogueira defende que Tarcísio se filie ao PP e se torne pré-candidato à presidência da República, visando ser o principal concorrente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já sinalizou interesse em concorrer à reeleição.

Além do Partido Progressista, Tarcísio de Freitas foi convidado para fazer parte do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do PSD, comandado por Gilberto Kassab, que conta com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco em seu quadro de filiados.

O Partido Liberal deseja contar com Tarcísio para que ele seja o possível candidato à presidência em 2026, caso Bolsonaro não reverta sua inelegibilidade e Michelle Bolsonaro não se destaque nas pesquisas.





Já o PSD pretende trabalhar a longo prazo com Freitas. Kassab defende que o governador concorra à reeleição em São Paulo e se coloque à disposição para o cargo de presidente apenas em 2030, quando Lula não poderá concorrer novamente, caso seja reeleito em 2026.

Atualmente, Tarcísio já comunicou que não deixará o Republicanos e que será o principal cabo eleitoral do partido nas eleições municipais de São Paulo. Na capital paulista, ele apoiará Ricardo Nunes (MDB-SP).

