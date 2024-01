Governo de SP/Divulgação O programa Olho Vivo foi implantado em agosto de 2020 e começou com 585 câmeras nas fardas dos PMs

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos) , voltou a falar sobre o tema das câmeras nas fardas dos PMs no programa Bom Dia SP da TV Globo. Ele afirmou que as câmeras não possuem nenhuma efetividade e admitiu que sua gestão não planeja investir em mais dispositivos.

Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) em dezembro de 2022 revelou que o uso desses equipamentos evitou 104 mortes , resultando na menor letalidade policial da história no ano passado.

Outra pesquisa conduzida pela GloboNews indicou que o índice de detenções de policiais diminuiu 30% após a implementação das câmeras, feita no governo de João Dória , em agosto de 2020, com o plano Olho Vivo.

Divulgação/Rede Globo Entrevista foi realizada no programa Bom Dia SP, pelo jornalista Rodrigo Bocardi

Durante a entrevista, o governador defendeu a contratação de mais cinco mil homens policiais no Centro da cidade, aquisição de 500 viaturas e investimentos em tecnologia, mas sem a adoção de câmeras.

"A gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma" , disse o carioca na entrevista.

No final do ano passado, Tarcísio de Freitas cortou cerca de R$ 98 milhões de ações da pasta da Segurança Pública do estado, deixando de investir em programas, incluindo o Olho Vivo.