São Paulo: a cidade que nunca dorme, exceto quando tem feriado, é claro. Se você é daqueles que mal pode esperar pelo próximo dia de folga para fazer um churrasco com os amigos, viajar ou simplesmente ficar em casa relaxando, confira abaixo a lista de feriados da capital em 2024.

A Prefeitura de São Paulo publicou neste sábado (30) as datas que serão feriados nacionais, estaduais, municipais e emendas no ano.

O ano começará com o pé direito com o feriado de Ano Novo no dia 1º de janeiro, uma segunda-feira. E logo em seguida, no dia 25 de janeiro, será a vez de celebrar o Aniversário da Cidade de São Paulo.



Em seguida, o feriado de Paixão de Cristo cairá em 29 de março, uma sexta-feira, seguido pelo dia de Tiradentes em 21 de abril, um domingo.

No dia 1º de maio celebra-se o Dia Mundial do Trabalho. E já que falamos em trabalhar, reserve o dia 30 de maio para não fazê-lo, pois é dia de Corpus Christi, que cairá numa quinta-feira, proporcionando um gostinho de final de semana estendido.

No dia 9 de julho, terça-feira, comemora-se a Revolução Constitucionalista de 1932. Um feriado municipal para se orgulhar da história da cidade!

O mês de setembro reserva um feriadão especial, no dia 7, sábado, com a Independência do Brasil. E outubro não fica para trás, com a celebração de Nossa Senhora Aparecida no dia 12, também um sábado.

Prepare-se para novembro, um mês cheio de feriados e reflexões. No dia 2, sábado, será o Dia de Finados, seguido pela Proclamação da República no dia 15, sexta-feira. E para fechar o mês, uma quarta-feira, dia 20, teremos o Dia da Consciência Negra.

E como não poderia faltar, o Natal chegará para fechar o ano com chave de ouro no dia 25 de dezembro, caindo numa quarta-feira, proporcionando um momento para se reunir com a família e trocar presentes.

Os servidores municipais terão emendas em datas próximas aos feriados: dia 26 de janeiro (pós aniversário da cidade de São Paulo), 31 de maio (pós Corpus Christi) e 8 de julho (pré Revolução Constitucionalista de 1932).

Além dos feriados, há também os pontos facultativos, como o Carnaval nos dias 12 e 13 de fevereiro (segunda e terça-feira), com a quarta-feira de Cinzas até o meio-dia. Também teremos o Dia do Servidor Público em 28 de outubro, a véspera de Natal em 24 de dezembro e a véspera de Ano Novo em 31 de dezembro.

Veja a lista completa dos feriados e as datas dos pontos facultativos:

Feriados





- 1º de janeiro (segunda-feira): Ano Novo

- 25 de janeiro (quinta-feira): Aniversário da Cidade de São Paulo

- 29 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo

- 21 de abril (domingo): Tiradentes

- 1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho

- 30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

- 9 de julho (terça-feira): Revolução Constitucionalista de 1932

- 7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

- 12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

- 2 de novembro (sábado): Finados

- 15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

- 20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra

- 25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Emendas (Suspensão do expediente para servidores municipais)

- 26 de janeiro (sexta-feira): pós aniversário da cidade de São Paulo

- 31 de maio (sexta-feira): pós Corpus Christi

- 8 de julho (segunda-feira): pré Revolução Constitucionalista de 1932

Pontos Facultativos