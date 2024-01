Fernando Frazão/Agência Brasil Metrô em São Paulo

A tarifa dos transportes na rede metroferroviária de São Paulo, que inclui as linhas operadas pela CPTM, Metrô , ViaQuatro e ViaMobilidade, será ajustada de R$ 4,40 para R$ 5 a partir desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024.

Com o reajuste, os passageiros que utilizam apenas o transporte sobre trilhos em dias úteis terá de pagar, em média, R$ 26,40 a mais por mês. Apesar de a inflação no período ter sido de 26% (R$ 5,55). O reajuste é de 13,6%, metade da inflação.

Desde 2020, antes da pandemia de Covid-19, não houve reajuste na tarifa dos trens e metrô. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, indicou que não era mais possível manter o valor da tarifa sem reajuste por tanto tempo, alegando que o governo precisava realocar recursos de outras áreas para cobrir essa defasagem.



“Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter,” disse o governador na ocasião.

Embora geralmente a cidade de São Paulo aumente as tarifas dos ônibus municipais junto com as dos trens para um valor igual, a gestão de Ricardo Nunes ainda não se pronunciou sobre esse assunto.

Nunes, que está buscando a reeleição como prefeito em 2024, anunciou a implementação da tarifa zero nos ônibus municipais aos domingos, a partir do último dia 17 de dezembro de 2023.

A gratuidade se aplicará a todos os passageiros nas 1175 linhas que operam em 4.830 ônibus na capital de São Paulo, durante todo o horário de funcionamento, das 0h às 23h59.