Reprodução Redes Sociais Vídeo do interior do helicóptero

Um helicóptero que partiu de São Paulo com destino à Ilhabela está desaparecido desde a noite de domingo (31). A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na região norte da capital paulista, às 13h15. No helicóptero estavam o piloto e três passageiros, entre eles, Luciana Rodzewics, de 45 anos, sua filha Letícia Ayumi Rodzewics, de 20 anos, e um amigo da família, Rafael Torres.

A Polícia Militar (PM) e a Força Área Brasileira (FAB) iniciaram buscas pela aeronave na região do Litoral Norte do estado nesta segunda-feira (1º). As operações foram interrompidas no início da noite, devendo ser retomadas na terça-feira, segundo a FAB. As buscas começaram horas após o helicóptero ter perdido contato com as torres de comando, por volta das 22h30 do domingo.

"Os voos perduraram-se ao longo de todo o dia. Até o momento, a aeronave não foi localizada", informou a Força Área Brasileira, em nota.

Os familiares confirmaram a identidade dos passageiros, ressaltando que Rafael Torres é amigo do piloto da aeronave e convidou o grupo para o passeio. Nas redes sociais, Luciana Rodzewics compartilhou um vídeo da decolagem, mostrando o céu nublado de São Paulo e os passageiros dentro do helicóptero.

Até o momento, a aeronave não foi localizada, e uma aeronave militar será acionada novamente para continuar as buscas na madrugada de terça-feira, conforme informado pela Força Aérea Brasileira.