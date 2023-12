Edson Lopes Jr/Secom Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será o responsável por escolher o vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB) para a disputa da prefeitura de São Paulo em 2024. Segundo a Folha de São Paulo, a decisão é a condição imposta para Bolsonaro apoiar a reeleição de Ricardo Nunes.

Durante uma reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro decidiu apoiar a candidatura de Ricardo Nunes à reeleição em São Paulo. Ainda não há um nome definido, mas segundo a Folha de São Paulo ouviu de um interlocutor do ex-presidente, a escolha, o nome será divulgado no mês de março.

O desejo de Ricardo Nunes em contar com o apoio de Jair Bolsonaro não é novidade. Desde setembro, o prefeito de São Paulo já declarou que tenta e aguarda a aproximação do ex-presidente. O prefeito da capital paulista entende que o apoio é necessário “para unir o centro com a direita e vencer a extrema esquerda”.

Reprodução Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro devem estar juntos em 2024

Com extrema esquerda, o prefeito se refere ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) que é pré-candidato às eleições municipais e deve receber o apoio do presidente Lula (PT).

Quem não deve figurar entre os cotados para completar a chapa de Ricardo Nunes é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Apesar de ser muito próximo de Bolsonaro, o atual deputado era visto como um potencial candidato para o cargo de prefeito, mas declarou ao Estadão que não será vice.

No último dia 12, Bolsonaro declarou que uma chance na prefeitura “seria uma oportunidade de recompensá-lo” e que “São Paulo merece um nome de uma pessoa que vá fazer pelo município e não por partido”, antes de encerrar declarando: “Salles prefeito”.