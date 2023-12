Reprodução/Instagram/@guilhermeboulos.oficial Guilherme Boulos terá o apoio do PT em São Paulo





O PT está articulando alianças e definindo estratégias para as eleições municipais de 2024, utilizando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como seu principal cabo eleitoral.

Confira abaixo os nomes que Lula deverá apoiar durante o processo eleitoral:

Guilherme Boulos (PSOL) - São Paulo

Em um acordo firmado após as eleições de 2022, Guilherme Boulos retirou sua pré-candidatura para governador de São Paulo e apoiou Fernando Haddad (PT-SP). Como contrapartida, receberá o apoio do PT e de Lula na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Eduardo Paes (PSD) - Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, buscando a reeleição, espera contar com o apoio de Lula. Apesar de ter apoiado o atual presidente em 2022, não houve entrada do PT em sua coligação. Lula manifesta o desejo de estar ao lado de Paes, enquanto petistas na cidade avaliam outras opções, incluindo a possibilidade de apoiar Tarcísio Motta (PSOL-RJ).

Rogério Correa (PT) - Belo Horizonte

Inicialmente previsto para subir no palanque de Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição, Lula enfrenta descontentamento dos petistas locais devido à aproximação de Fuad com o governador Romeu Zema (Novo-MG). Como alternativa, o PT lançou Rogério Correia como pré-candidato a prefeito.

Maria do Rosário (PT) - Porto Alegre

Maria do Rosário, uma das deputadas mais conhecidas do PT, é a pré-candidata do partido à prefeitura de Porto Alegre. Contando com o apoio de Lula e da militância petista, ela busca vencer nas eleições e recuperar o poder na capital gaúcha.

João Campos (PSB) - Recife

O prefeito de Recife, João Campos, buscará a reeleição e a expectativa é que Lula esteja em seu palanque em 2024. Essa aliança busca restaurar a relação entre o PT e o PSB, que enfrentaram conflitos em 2020 durante a disputa pela prefeitura.





Natália Bonavides (PT) - Natal

Natália Bonavides é tratada como a favorita para representar a esquerda em Natal, contando com o apoio da governadora Fátima Bezerra (PT-RN) e de Lula.

Fábio Novo (PT) - Teresina

O deputado Fábio Novo tem costurado uma ampla aliança de centro-esquerda/esquerda, e os petistas acreditam que contarão com o apoio de Lula em sua campanha.