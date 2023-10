Nesta terça-feira (3), dia de greve do metrô e da CPTM em São Paulo , uma mulher, revoltada com a dificuldade de se locomover e a qualidade do serviço, xingou o governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

A passageira relatou que pegou o trem da linha 9 da Cidade Jardim. O segurança orientou aos passageiros irem até a estação Jaguaré, onde a composição faria retorno. Segundo ela, quando chegaram a estação os passageiros foram orientados a descer a porque a composição voltaria para Jaguaré. "Agora estão falando que outro ônibus vai para o Grajaú. Eu não acredito porque vou entrar em um ônibus e não sei para onde eu vou", desabafou aos prantos.

Cidadã xinga governador de São Paulo ao vivo no Datena após mais uma falha na linha de trem privatizada pic.twitter.com/2PcgIRWb1x — Paulo Pacheco (@ppacheco1) October 3, 2023

A linha 9-Esmeralda , que foi privatizada e hoje é gerida pela ViaMobilidade, sofreu pane elétrica e teve trecho interrompido nesta terça . A passageira manifestou insatisfação com o serviço e culpou o governador. "É uma falta de respeito total do governador. É sua culpa, governador. Você vem para cá. Fica aqui no meio da gente para você ver como é fácil trabalhar desse jeito", disse.

Indignada, a mulher pediu que Tarcísio de Freitas respeitasse os cidadãos. "Você tem que respeitar as pessoas. Tem que respeitar o cidadão porque a gente paga imposto, a gente trabalha".

A greve dos metroviários desta terça pede justamente que não sejam privatizadas mais linhas do metrô e da CPTM, sob alegação de que a gestão privada encareceria e tornaria pior o serviço prestado à população. A linha 9-Esmeralda, uma das poucas que funcionou hoje, justamente por ter sido cedida à iniciativa privada, lidera falhas no ano, e hoje foi quem provocou a ira da passageira que atacou o governador Tarcísio.