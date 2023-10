Rovena Rosa/Agência Brasil - 17/03/2022 inha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM





Na tarde desta terça-feira (3), a Justiça do Trabalho de São Paulo aumentou o valor da multa imposta aos sindicatos que representam a categoria de trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em greve contra a privatização do sistema de transportes .

Cada um dos sindicatos terá que pagar R$ 500 mil por descumprir a decisão judicial que determinou o funcionamento parcial do metrô e trens durante o dia de paralisação. A Justiça estipulou a circulação de 100% do efetivo em horários de pico e de 80% no restante do dia.





A decisão anterior previa multa de R$ 500 mil que seria repartida entre os sindicatos dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias de São Paulo (STEFSP); dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil; e dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias da Zona Sorocaba.

A denúncia de descumprimento partiu da própria CPTM. Em sua decisão, a juíza do trabalho Raquel Gabbai afirma ser “fato público e notório” que a liminar concedida não foi acatada já durante a manhã.