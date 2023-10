Twitter @DiariodaCPTM - 03.10.2023 Linha 9-Esmeralda, em São Paulo

A circulação de trens Linha 9-Esmeralda, que é da concessão da ViaMobilidade, foi paralisada por volta das 14h10 desta terça-feira (3), após apresentar problemas técnicos. A falha foi vista no sistema de energia da linha, que gerava algumas 'mini explosões' todas as vezes que o trem passava.



A paralisação viralizou nas redes sociais, pelo fato de o transporte de São Paulo viver justamente nesta terça greves anti-privatização dos Metrôs, trens da CPTM e a Sabesp . Vale ressaltar que a Linha 9-Esmeralda faz parte de uma concessão privada da ViaMobilidade.

simplesmente teve uma explosão na linha 9 esmeralda agora, cada dia melhor pic.twitter.com/5uZN3soMv4 — Gabriel (@gacsena) October 3, 2023

🚨URGENTE: Após o Governador Tarcísio de Freitas (REP-SP) pedir para a população andar em empresas de transporte privadas, a Linha 9, que é PRIVATIZADA, acaba de apresentar falhas e está paralisada para a circulação de trens. É esse o "gestor competente" que quer tirar o cargo de… pic.twitter.com/DdTbjBCAQS — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES (@pesquisas_elige) October 3, 2023

A Linha 9-Esmeralda não está entre as estações que estão em greve, trabalhando normalmente até o momento da falha. A deputada Erika Hilton chegou a explicar em suas redes que a paralisação não possui ligação com os movimentos praticados pelos sindicalistas.

Novamente, a Linha 9 da CPTM está paralisada.



Gerida pela ViaMobilidade, os funcionários não estão em greve, mas como acontece quase toda semana desde que foi privatizada, está com problemas técnicos novamente.



Quem trava São Paulo não é grevista, é quem dá dinheiro pra… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 3, 2023

Nas imagens, é possível ver fumaça saindo do teto dos vagões, que estão indo sentido Osasco. Após alguns metros, o trem parou, gerando um susto nos passageiros.



A parada abrupta do trem fez com que as pessoas tivessem que se dirigir ao primeiro vagão para conseguir desembarcar na plataforma em segurança. A operação ficou paralisada entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré, chegando a afetar a integração com a Linha 4-Amarela.

Para suprir a demanda, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) foi acionado, direcionando ônibus para suprir o trecho, mas ainda não há informações de normalização. A causa ainda não foram identificadas.

"Devido à falha no sistema elétrico, às 13h58, a circulação dos trens entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda, está paralisada. Ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender o trecho. A operação está normal entre as estações Mendes-Vila Natal e Morumbi e no trecho entre Villa Lobos-Jaguaré e Osasco. Os passageiros estão sendo orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações. Técnicos da ViaMobilidade atuam para apurar as causas da falha e para normalizar a operação”, disse a concessionária em Nota.