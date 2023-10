Oswaldo Corneti/Fotos Públicas Rodízio será suspenso nesta terça-feira (3)

A Prefeitura de São Paulo anunciou que suspenderá o rodízio de veículos na capital nesta terça-feira (3) devido à possível greve do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A suspensão valerá para os períodos da manhã e noite.

Segundo a prefeitura, carros com placas 3 e 4 poderão circular pelo centro expandido da capital durante todo o dia. Entretanto, o rodízio continuará valendo para caminhões e a faixa de ônibus não poderá ser utilizada pelos veículos.

“Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF); e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização”, disse a prefeitura, em nota.

Os funcionários do Metrô e da CPTM planejam entrar em greve nesta terça em protesto ao plano de privatizações do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles afirmam que a possível concessão dos serviços públicos poderá piorar o atendimento à população.

No Metrô, o impacto será sobre as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Já as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM também deverão ser afetadas.

O Sindicato dos Metroviários agendou uma assembleia para esta segunda-feira (2) para decidir sobre a adesão à greve. Além do Metrô e da CPTM, funcionários da Sabesp também planejam paralisar os serviços nesta terça-feira.

Ponto facultativo

O governo de São Paulo e a prefeitura anunciaram o ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais e municipais nesta terça. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a medida visa reduzir os prejuízos à população.

"Os serviços de segurança pública não serão afetados. Assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato, que vão continuar a oferecer normalmente as refeições previstas para terça. As consultas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) terão seus reagendamentos garantidos, assim como nos postos do Poupatempo. Aulas e provas da rede estadual de ensino também serão repostas e reagendadas", diz trecho do comunicado.

A Justiça determinou que o Metrô e a CPTM operem com a capacidade máxima durante os horários de pico. O Tribunal de Justiça ainda proibiu a campanha de catracas livres nas estações, por receio de acidentes e possíveis tumultos. O Sindicato dos Metroviários, porém, prometeu recorrer da decisão.