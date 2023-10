Reprodução Pedro José da Silva, padrinho da filha do prefeito de SP, Ricardo Nunes

A empresa que tem como proprietária uma família próxima ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) fechou nove contratos emergenciais com a Prefeitura de São Paulo desde 2021. O CEO da "DPT Engenharia e Arquitetura", Pedro José da Silva, é padrinho da filha do prefeito.

Até 2020, Pedro Silva também foi coordenador de gabinete de Nunes, que à época exercia o cargo de vereador. A DPT tem como único sócio o filho de Pedro, Pedro José da Silva Junior, e capital social de R$ 1,3 milhão. As informações foram divulgadas nesta segunda (2) pela Folha de S. Paulo.

No total, os acordos assinados de 2021 a 2023 sem licitação pela "DPT Engenharia e Arquitetura" com o município de São Paulo somam R$ 43 milhões, segundo dados publicados nos portais da prefeitura e do Tribunal de Contas do Município (TCM).

Conforme consta no site da Receita Federal, a DPT foi constituída em 2019 e, atualmente, detém capital social de R$ 1,3 milhão. A sede da empresa é na Cidade Dutra, bairro na zona sul da capital. Desde quando Nunes assumiu a prefeitura em 2021, depois do falecimento de Bruno Covas (PSDB), a DPT aumentou o número de contratos sem licitação.

O iG entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de São Paulo, mas até o momento não obteve resposta.