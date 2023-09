Reprodução/EBC Lula e Janja desfilam em carro aberto no 7 de setembro





Na manhã desta quinta-feira, dia 7 de setembro , o desfile que comemora o aniversário da Independência do Brasil, ocorreu de maneira calma e tranquila em Brasília, sem manifestações violentas.

A cerimônia foi acompanhada de perto por cerca de 30 mil pessoas e contou com a presença de autoridades como o presidente Lula (PT) - que desfilou em carro aberto com sua esposa - e ministros de seu governo.





O desfile contou com a participação de mais de dois mil militares das Forças Armadas e estudantes do Distrito Federal. A apresentação militar envolveu 14 viaturas e algumas aeronaves da Marinha, além de 88 viaturas e 12 aeronaves do Exército. Por sua vez, a Força Aérea levou sete aeronaves para entreter o público.

Feliz de assistir a um desfile de 7 de Setembro tão bonito como o de hoje. Show de democracia, soberania e união. Um bom feriado de Independência a todos. Viva o Brasil. 🇧🇷



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/JJyigcJz0P — Lula (@LulaOficial) September 7, 2023

Nas arquibancadas, o público acompanhou o desfile com bandeiras do Brasil e alegria. Uma das atrações que mais chamou a atenção tanto de quem estava assistindo ao desfile quanto dos internautas foi o “Zé Gotinha”, símbolo de campanhas de vacinação infantil no país, que apareceu desfilando em um carro do Corpo de Bombeiros.

Reprodução/TV Brasil Zé Gotinha