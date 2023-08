Polícia Civil Departamento Estadual de Investigações Criminais

A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), apreendeu na última segunda-feira (21), 10 mil porções de drogas na Zona Leste da capital paulista. Dentre os entorpecentes, foram apreendidos maconha, k9, cocaína e skank. Dois homens foram presos em flagrante junto as drogas, em uma casa no conjunto habitacional Sítio Conceição.



Segundo a corporação, as drogas seriam destinadas ao tráfico na região da Cracolândia, que fica localizada no centro de São Paulo.

A 3ª Delegacia Patrimônio foi a responsável pela operação. Os agentes investigavam um crime de furto de fios e cabos elétricos na região da Cracolância, quando receberam informações de um centro de distribuição de drogas. As apurações os levaram para um imóvel na rua Paraná.

A polícia informou que um dos suspeitos preso estaria gravando imagens da viatura, e, na sequência, ele teria entrado em outro imóvel.

Na casa, os agentes encontraram um compartimento no chão com parte das drogas e um caderno com a contabilidade da venda dos entorpecentes.

Ao procurarem o homem que estava filmando a viatura, os policiais o encontraram na rua Barão Teixeira de Camargo. A dupla teria tentado fugir, mas foi detida no momento em que tentavam se livrar de uma bolsa com drogas em um córrego.