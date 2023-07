Reprodução: PM da Rota, Patrick Reis, morto no Guarujá

Uma operação da Polícia Militar do Guarujá, cidade do paulista, matou ao menos 10 pessoas, segundo a Ouvidoria da Polícia do Estado. A ação ocorre desde sexta-feira (28) devido ao assassinato do PM da Rota Patrick Bastos Reis , morto na quinta-feira (27).

O ouvidor Claudio Aparecido da Silva disse à GloboNews que mais pessoas ainda podem ter sido mortas pelos agentes durante a operação.

“A Polícia Militar, ao que nos consta, tem dito que os policiais tenham atuado com câmeras corporais. Diante disso, vamos pedir essas imagens para que nada fique escondido nisso tudo e a gente possa verificar, através das imagens, se houve ou não ilegalidades nas ações da polícia naquele território”, afirmou Silva.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou no domingo (30) que o suspeito, Erickson David da Silva, de 28 anos, que trabalha como sniper –atirador profissional– do tráfico, foi preso. Além dele, mais três envolvidos foram detidos.

Atenção. O autor do disparo que matou o soldado Reis, no Guarujá, acaba de ser capturado na Zona Sul de São Paulo. Três envolvidos já estão presos, após trabalho de inteligência encabeçado pela @PMESP . A justiça será feita. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 30, 2023





A morte do PM Patrick Reis aconteceu na noite de quinta-feira, na Vila Zilda, no Guarujá. Ele foi baleado no tórax e levado para o Pronto Atendimento da Rodoviária, mas não sobreviveu.

Tarcísio fará uma coletiva de imprensa às 9h desta segunda-feira (31) para falar sobre a prisão do suspeito. A reunião acontecerá no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.