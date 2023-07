Reprodução Thaís Pinheiro Andrade Nakamura foi flagradas pelas câmaras de segurança do restaurante

A Polícia Civil de São Paulo identificou a mulher branca que foi flagrada imitando um macaco para três outras mulheres negras em um restaurante na Grande São Paulo. Thaís Pinheiro Andrade Nakamura, de 40 anos, foi filmada pelas câmaras de segurança imitando o animal no shopping Open Mall The Square, na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, no dia 8 de julho.



A defesa das vítimas disse que entrará com um processo contra Nakamura. As mulheres que sofreram o ataque racista eram duas irmãs e uma amiga. Nas imagens, Nakamura aponta para as três e faz gestos de macaco.

À polícia, um das vítimas afirmou que convidou as irmãs e uma amiga para aproveitarem um show que teria no shopping naquele dia. Segundo ela, o passeio foi motivado para tentar animá-las pois haviam passado pela perda do pai recentemente.

Thais então teria se aproximado e debochado delas, dizendo que estava "lindas e corajosas". Nakamura ainda teria perguntado para o namorado de uma delas o que ele estava fazendo "no meio de negros". Ele pediu para ela repetir na frente da companheira, o que ela veemente negou.

Quando as mulheres foram ao banheiro, Nakamura as chamou de macaco. Quando a mulher voltou para questionar a fala de Thais, ela começou a imitar um macaco para ela. Ela voltou para a mesa com os familiares, e contou a situação. Quando olharam para a mesa de Nakamura, ela continuava imitando o animal.

No depoimento, uma das vítimas disse: "Senti uma mão no meu ombro e vi que era uma moça branca e loira me falando 'vocês são lindas e corajosas de estarem aqui'. Até então, entendi como um elogio e agradeci. Depois disso comentei com minha amiga o que a moça branca havia falado, e minha amiga me afirmou que a moça era racista e estava falando com ironia."

Após os atos racistas, uma das vítimas teria se aproximado de Nakamura e a chamado de "linda". Neste momento, Thais teria tentado agredí-la, e acabou recebendo um tapa da vítima, como forma de "se defender".