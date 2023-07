Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Tenente-Coronel Zucco, deputado federal e presidente da CPI do MST





O Procuradoria-Geral da República solicitou, nesta quiarta-feira (12), o arquivamento no Supremo Tribunal Federal (STF) de uma ação contra deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) por suspeita de participar de atos antidemocráticos.

A manifestação foi feita por Lindôra Araújo, vice-procuradora-geral da República. De acordo com ela, postagens realizadas pelo parlamentar já são alvo de investigação da Suprema Corte e, por conta disso se deu a sua defesa pelo encerramento do requerimento.

“Desse modo, por se tratar de fatos já examinados na Petição 10.685/DF e relacionados ao mesmo contexto fático das investigações nela realizadas, em que, inclusive, o Ministério Público Federal pede o arquivamento dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não prosseguimento desta petição, com o arquivamento do feito”, destacou Lindôra no documento enviado ao STF.





Na última quinta-feira (6), o ministro Alexandre de Moraes determinou um prazo de 15 dias para que a PGR se manifestasse a respeito da investigação contra o deputado federal.

Luciano Lorenzini, nome do Tenente-Coronel, é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura a invasão de terras por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Ele está sendo investigado por suposta participação em atos antidemocráticos por meio de patrocínio e incentivo. As manifestações que são alvo das investigações foram realizadas no Rio Grande do Sul e também em Brasília.