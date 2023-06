Divulgação Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti, é prefeito de Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o Guti (PSD), recebeu nesta quinta-feira (1º) o prêmio Woca (Prêmio Empresa Mundial). A cerimônia foi realizada em Atenas, na Grécia. A honraria foi concedida pelo GCSM (Conselho Global de Sustentabilidade e Marketing) e pelo Fórum das Américas em reconhecimento ao desenvolvimento educacional e à universalização do ensino em período integral no município.

A implementação das escolas em período integral alcançou na atual gestão mais de 20 mil crianças de zero a três anos. Elas usufruem de atividades educativas diversificadas no contra-turno das aulas e recebem cinco refeições durante a permanência nas escolas. Em 2017, esse número era de apenas 600 estudantes.

De acordo com o prefeito, a ampliação visa a potencializar a aprendizagem e dar suporte às famílias que precisam trabalhar. Dentre as medidas propostas por Guti na campanha, era a entrega de 17 obras de escolas. A última delas, entregue no fim de maio, deu oportunidade a 250 crianças também em período integral.

"Estamos avançando rapidamente em nossa meta de atender 30 mil alunos na modalidade integral ainda neste ano, e esse prêmio é um incentivo para continuarmos investindo na qualidade da educação guarulhense. Compartilho esse reconhecimento com toda a equipe da Secretaria de Educação e com os professores de Guarulhos, que têm sido fundamentais nessa jornada de transformação educacional", comentou Guti.

Guarulhos é respeitada mundialmente devido às políticas públicas de desenvolvimento da educação. Em outubro de 2022 o Fórum Internacional dos Municípios do Brics (Imbrics) — grupo formado pelp Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — premiou o prefeito pelo programa Saberes em Casa, que foi modelo em enfrentamento a desafios mundiais e que trabalhou na pandemia propostas educativas por meio de ações em canal aberto na TV, jogos, vídeos no YouTube, biblioteca virtual e roteiros de aprendizagem.

O prefeito também participou de painéis globais que celebraram as conquistas de Guarulhos no incentivo ao pensamento crítico, ao hábito da leitura e no acesso à informação por estudantes da cidade. Dentre os projetos constam a entrega de mais de 500 mil livros aos alunos da rede municipal, o uso de netbooks, de Wi-Fi e o acesso a obras literárias como instrumentos de aprendizagem.

Outra importante iniciativa é o projeto Livros Livres Voam, que consiste em ambientes com obras para o público infantil, infantojuvenil e adulto em salas de espera de serviços públicos.

Os painéis ocorreram em janeiro de 2023, no IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, da Unesco, em Cuba, em outubro de 2022, na Semana Global de Alfabetização Midiática e Informação, na Nigéria, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no Fórum Internacional dos Municípios do Brics e, em junho de 2022, no Fórum Urbano Mundial 11 (WUF 11) da ONU, na Polônia.

