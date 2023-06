Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) irão se reunir na tarde desta quinta-feira (1º) no Palácio do Planalto. O encontro é uma iniciativa do chefe do Executivo para tratar da indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) e garantir as articulações políticas no Congresso Nacional.

Lula quer apoio de Alcolumbre para conseguir manter o apoio do Senado em caso de reforma ministerial. O petista tem demonstrado preocupação em abrir muito as portas do Planalto à Câmara dos Deputados e perder a maioria dos senadores.

Davi Alcolumbre é visto como um dos maiores articuladores do petista no Senado. O parlamentar foi um dos responsáveis pela intermediação entre Lula e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O petista também foi um dos maiores apoiadores da manutenção de Alcolumbre na CCJ.

No encontro, Lula também deve pressionar pela agilidade na análise do nome de Cristiano Zanin ao STF. O petista quer a votação no plenário do Senado antes do recesso do Judiciário, previsto para a segunda quinzena de julho.

Outra pauta da reunião é a exploração de petróleo no Amapá. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entrou em quebra de braço com parlamentares e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para evitar que a Petrobras perfure um poço na foz do Amazonas.

Cristiano Zanin

Lula confirmou nesta quinta-feira (1º) que indicará Cristiano Zanin para a vaga aberta no STF . O nome do advogado ainda será levado ao Senado para aprovação e passará por uma sabatina na CCJ da Casa antes da votação dos senadores no plenário.

A ida de Zanin a CCJ deve acontecer logo, diferentemente da última indicação de ministro a Corte. André Mendonça esperou cerca de cinco meses para ter a sabatina agendada. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na reunião desta tarde, o petista irá conversar com Alcolumbre sobre a agilidade dessa sabatina. Segundo apuração do iG , a expectativa é de que a oitiva com o advogado aconteça ainda neste mês.

Articulação no Congresso

Lula ainda quer que Alcolumbre divida o protagonismo nas articulações pelo governo federal no Congresso Nacional com o senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP). O petista pretende dar mais liberdade ao líder de governo no Congresso para aumentar as tratativas de apoio na Câmara e no Senado.

O presidente da República pretende ter em Alcolumbre um 'bombeiro' para apagar as chamas caso seja necessário. O senador ainda teria a missão de garantir os projetos de interesse do governo no Senado.

Já Randolfe ficaria responsável pelo trânsito entre as duas casas para defender o governo e garantir que se mantenha uma base sólida em favor do Planalto nas duas Casas.

Exploração de Petróleo

Davi Alcolumbre deve aproveitar e cobrar de Lula o apoio para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, no Amapá. O senador acredita que a medida pode ser benéfica politicamente e tem potencial de forte investimento da Petrobras no estado.

Nas últimas semanas, o governo ficou em uma sinuca de bico após a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticar a exploração e pedir para que o Ibama barrasse a ideia. O caso gerou uma crise institucional com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e deu dor de cabeça à Lula com os congressistas.

Randolfe Rodrigues, por exemplo, deixou a Rede Sustentabilidade e fez críticas a decisão de Marina Silva. Alcolumbre foi outro que fez declarações contra a ministra.

