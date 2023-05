Kremlin - 18.05.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse estar aberto ao diálogo sobre a Ucrânia

Após conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (26), o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país está disposto a conversar sobre o encerramento da guerra na Ucrânia, que já completou um ano e três meses de duração.

Durante a conversa entre os líderes nesta manhã, Lula informou ter reiterado a disposição do Brasil, assim como da Índia, Indonésia e China, para falar com a Rússia e a Ucrânia sobre o conflito e tentar um acordo de paz.

Além de conversarem sobre a guerra, o Kremlin afirmou que Lula e Putin falaram sobre a cooperação entre os dois países no âmbito do BRICS e em outras plataformas multilaterais.

“Foi uma conversa com o presidente do Brasil e com autorização dele quero transmitir a todos os participantes de nossa reunião de hoje, e também a toda a comunidade empresarial da Rússia, os melhores votos, os votos de êxito e prosperidade nos negócios”, disse Putin aos empresários após conversa com o petista, conforme o site Sputnik News .

Ainda, durante a conversa por telefone, Lula recusou o convite feito por Putin para que ele fosse à Rússia para participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que ocorre anualmente na cidade russa.

"Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz", escreveu Lula, mais cedo, em seu perfil nas redes sociais.

