A empresa Eucatex e o banco BTG Pactual depositaram, nesta quarta-feira (19), R$ 152,8 milhões nas contas da Prefeitura de São Paulo . O montante financeiro diz respeito a um acordo firmado entre as empresas, o Ministério Público de SP e a Procuradoria-Geral do Município para ressarcir a cidade de recursos desviados durante o mandato de Paulo Maluf na capital, entre 1993 e 1996.

A Eucatex, fabricante de tintas e pisos que pertence à família do político, depositou US$ 7,2 milhões, enquanto a instituição bancária fez o depósito de US$ 30,7 milhões.

"Além disso, deverão ser liberados em breve dois depósitos judiciais, de R$ 15.491.458,35 (Justiça Estadual) e outro de cerca de R$ 20.000.000,00 (Justiça Federal), além de correção e juros, referentes a dividendos devidos pela Eucatex a uma das "offshore" dos Maluf (MacDoel)", informou, em nota , o MPSP.





"O BTG ainda deverá pagar mais US$ 23.000.000,00 a título de despesas e custas processuais fixadas judicialmente na Ilha de Jersey e nas Ilhas Virgens Britânicas", complementou o comunicado.

Diante do pagamento dos 23 milhões de dólares do banco, 1/3 das ações da Eucatex passa deixam de pertencer à família de Maluf e passam a ser de posse do BTG Pactual.

O Ministério Público e a Prefeitura já tinham recuperado US$ 55 milhões provenientes de outros quatro acordos firmados entre 2014 e 2017 junto a bancos inernacionais. Também foi feita uma repatriação no valor de US$ 8,4 milhões em 2019.

As investigações dão conta de que cerca de 300 milhões de dólares que seriam destinados a obras na cidade de São Paulo foram desviados pela gestão de Paulo Maluf. Parte dos recursos foram enviados para a Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Ilha Jersey e Ilhas Virgens Britânicas.

Em 2017, o político foi condenado a cumprir sete anos e nove meses de prisão. Ele tem, atualmente, 91 anos e cumpre prisão domiciliar.

