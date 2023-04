Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo pode registrar uma mínima de 9°C no feriado de Tiradentes

O outono é uma estação que tem como características temperaturas mais amenas em relação ao verão , e nesta semana as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem enfrentar uma queda nos termômetros em comparação com os últimos dias.

Isso porque o Brasil será atingido pela primeira frente fria continental deste ano. Essa frente fria caracteriza-se por ser seguida de uma massa de ar vinda do extremo sul da América do Sul, que entre no continente pela Argentina e é mais intensa.

As outras frentes, no entanto, passam pelo oceano e, depois de entrarem em contato com a umidade, perdem a capacidade de influenciar a queda das temperaturas no continente.

Sul atingido a partir de terça-feira (18)

De acordo com o Inmet (instituto Nacional de Meteorologia), o frio chega nos três estados da região Sul a partir deste terça-feira (18) e se intensificará nos dois dias seguintes. Os termômetros podem marcar 0°C na quinta-feira (20) nas regiões serranas, com possibilidade de geada.

A previsão de geada se mantém até sexta-feira (21), no feriado de Tiradentes, e a partir de sábado os meteorologistas apontam para uma redução na possibilidade de geada. Em Porto Alegre (RS), as temperaturas mínimas devem variar entre 8°C e 12°C entre quarta e sexta-feira.

Em Florianópolis (SC) as menores temperaturas devem ser registradas entre quinta, sexta e sábado, com o termômetro marcando uma mínima de 14°C nestes três dias. Já em Curitiba, destaque para sexta, quando a mínima será de 8°C.

Massa de ar frio no Sudeste

A massa de ar frio chega à região Sudeste na quarta-feira, e logo deve derrubar as temperaturas no estado de São Paulo, que também enfrentará pancadas de chuva. Quinta e sexta também serão de baixas temperaturas para os paulistas, que podem ver os termômetros marcarem 9°C no feriado.

Já em Minas Gerais, o frio mais intenso vai atingir o sul do estado, o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata. Todas as regiões devem ter chuvas, e a região sul pode registrar uma mínima de 9°C de quarta para quinta.

O Rio de Janeiro também enfrentara uma redução na temperatura, especialmente nas máximas, que podem cair de 32°C na quarta para 25°C na quinta. Já no feriado, destaque para temperatura mínima, marcando 15°C.

O Espírito Santo, por sua vez, será mais afetado pelo tempo nublado e pelas precipitações do que pelo frio. A menor temperatura máxima será registrada na sexta-feira, quando os termômetros marcarão 24°C.

Queda de temperatura no Centro-Oeste

Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, principalmente na região sul, enfrentarão uma diminuição da temperatura ao longo desta semana. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o frio começará a ser registrado na quarta-feira, mas será antecedido pelas chuvas. A temperatura mínima do estado pode ser de 19°C na sexta.

Entre quarta e o feriado as máximas em Goiânia (GO) vão passar de 32°C para 27°C, enquanto as mínimas de 22°C para 18°C. A queda de temperatura no Distrito Federal será pouco expressiva, com previsão de máxima de 28°C e mínima de 16°C na sexta-feira.

