Rovena Rosa - Agência Brasil Linhas do trem com problemas em São Paulo





Passageiros das linhas 8 e 9 do trem de São Paulo , administradas pela empresa ViaMobilidade, gravaram uma das portas aberta enquanto o transporte se movimentava até seu destino. Não é a primeira vez que esse tipo de reclamação acontece das linhas Diamante e Esmeralda .

No vídeo que tem circulado nas redes sociais, os passageiros demonstram indignação com a porta aberta. Um homem, sentado em um banco bem perto do espaço, segura um guarda-chuva e balança a cabeça negativamente ao reprovar a falha.

No começo da semana, a concessionária precisou apresentar ao governo de São Paulo um plano para resolver os problemas apontados pelo Ministério Público. Entre os dias 27 de janeiro do ano passado a 31 de janeiro deste ano, as linhas 8 – que liga a estação Júlio Prestes à Amador Bueno – e 9 – conecta Osasco à Vila Natal – tiveram 166 falhas, o que representa uma a cada três dias.

Os problemas são referentes a equipamentos, trilhos, trens, sistema elétrico, sinalização, rede aérea, entre outros.

Assista ao vídeo:

GRAVE! ViaMobilidade coloca a população em risco. Vale lembrar que é a mesma administradora que causou 166 falhas em único ano de gestão das linhas 8 e 9 da CPTM. pic.twitter.com/Mo6z066KAB — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 18, 2023





ViaMobilidade x CPTM

A ViaMobilidade ganhou a licitação de concessão para cuidar da dupla de ramal. O leilão foi realizado pelo governo de São Paulo quando o governador ainda era João Doria.

Durante 2019, quando as duas linhas eram comandadas pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), ocorreram cerca de 120 problemas. Em 2020 e 2021, as ocorrências somaram 34, no entanto, o país enfrentava um período de pandemia.

Segundo informações publicadas na segunda (17) pelo jornal Folha de S.Paulo, a CPTM investiu R$ 1,7 bilhão de 2017 até 2021 para realizar melhorias nas vias. Já a ViaMobilidade relatou que, no seu primeiro ano de gestão, já gastou R$ 1 bilhão nos dois ramais. A previsão da empresa é desembolsar R$ 3,8 bilhões até o fim de 2024.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.