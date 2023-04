Divulgação/G7 Países do G7 alertam para "custos severos" a quem apoiar a Rússia na guerra





O G7 afirmou nesta terça-feira (18) que os países que fornecerem assistência à Rússia na guerra contra a Ucrânia sofrerão "custos severos".

A declaração está no comunicado final da reunião dos ministros das Relações Exteriores do grupo em Karuizawa, no Japão.

No documento, os representantes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido condenam a invasão "nos termos mais fortes" e cobram a retirada das forças militares russas em território ucraniano "imediatamente".





"Reiteramos nosso apelo para terceiros interromperem a assistência à guerra russa, ou enfrentarão custos severos. Vamos reforçar nossa coordenação para prevenir que terceiros forneçam armas à Rússia e continuaremos a adotar ações contra aqueles que apoiarem materialmente a guerra da Rússia contra a Ucrânia", diz o comunicado.

Além disso, os ministros do G7 definem como "inaceitável" a ameaça de Moscou de deslocar armas nucleares para Belarus, país aliado do regime de Vladimir Putin. O grupo também afirma que a solução do conflito na Ucrânia deve "garantir que a Rússia pague pelos danos causados".

"Nós nos comprometemos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário e a fornecer ajuda institucional, econômica e de segurança para auxiliar a Ucrânia a se defender, garantir seu futuro livre e democrático e impedir futuras agressões russas", afirma o comunicado.

