Avião da Gol realiza pouso de emergência em Guarulhos

Um avião da Gol que decoloou em Brasília e teria como destino o Aeroporto de Congonhas precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Guarulhos na manhã deste domingo (9).

A aeronave do voo G3 1665 realizou a manobra forçada depois do comandante ouvir um barulho próximo ao trem de pouso. O avião saiu da capital federal por volta das 10h50 e chegou em Guarulho às 12h15.





A Gol informou, em comunicado, que que todos os passageiros desembarcaram em segurança após a tripulação realizar os procedimentos. A companhia aérea ressaltou ainda que "todas as ações referentes a este voo foram tomadas com foco na Segurança".

“A aeronave pousou em GRU às 12h15 sem intercorrências, a tripulação realizou os procedimentos conforme preconizado e todos os passageiros desembarcaram em segurança. Foi identificado pela manutenção que o barulho se deveu ao desprendimento de um pequeno pedaço da banda rodagem de um dos pneus, porém mantendo a integridade de pressão e rodagem do mesmo”, destaocu a Gol.

