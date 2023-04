Reprodução: Facebook Sky Park - 09/04/2023 Tobogã do Sky Mountain Park

Uma das visitantes do Ski Mountain Park , parque de diversões em São Roque (SP) onde uma professora morreu neste sábado (8), em um acidente no tobogã , diz que houve “despreparo” por parte dos funcionários do local no socorro à vítima, a professora Luciana Morgado Cerri Teixeira , de 41 anos.

A docente descia no brinquedo com o filho de 7 anos no colo, mas ao chegarem no final do brinquedo, ambos foram arremessados e atingiram uma grade de proteção.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital Santa Casa. Ele teve lesões no rosto e depois foi transferido ao Hospital São Francisco, onde segue internado. O estado de saúde não foi informado.

A treinadora comportamental Janini Janere, moradora de Jundiaí, estava no local com os filhos de 10 e 12 anos, quando a tragédia aconteceu. Eles estavam na fila para o teleférico, quando viram a mãe e o filho sofrendo o acidente no tobogã.

"Estávamos na fila para subir no teleférico e vimos uma pessoa descendo no tobogã, estava muito rápido. Eu percebi que ela estava com um volume nas pernas, não sabia ainda que era uma criança. Ela passou por uma lombadinha que tem no brinquedo e, devido à velocidade, caiu fora da pista e se chocou com a grade que separa o tobogã do teleférico. Foi bem na minha frente, foi muito chocante", conta Janere.

Janine relatou ainda que o garoto se levantou após a queda com sangramento no rosto. Já Luciana, ficou imóvel no chão. Segundo a treinadora comportamental, para prestar ajuda imediata, só havia um socorrista na ambulância do parque e um funcionário que estava operando o teleférico.

"O atendimento foi de um nível de despreparo absurdo. Não deram os primeiros socorros ao menino, só tinha um socorrista no momento, o rapaz que estava operando o teleférico deixou todo mundo pendurado lá e, quando veio uma terceira pessoa ajudar, vi que eles chegaram a derrubar o corpo da mulher no chão ao tentar colocá-lo na maca", afirmou Janini.

Janere e os filhos pediram o reembolso dos ingressos que haviam pago, no valor total de R$ 650. Segundo ela, o parque continuou funcionando e vendendo ingressos após a tragédia. O local fechou somente sete horas depois do acidente.

"Meus filhos ainda estão bem abalados, em estado de choque. Não havia condição nenhuma de continuarmos ali. Poderíamos estar passando uma Páscoa muito mais agradável do que está sendo", conta a treinadora.

A Polícia Científica esteve no parque para realizar perícia. O Sky Mountain Park é um ponto turístico de São Roque e oferece atividades como pista de esqui, arvorismo, tobogã, teleférico, torre de escalada, entre outras.

Em nota, o estabelecimento lamentou o ocorrido e declarou luto, juntamente com o fechamento do parque, neste fim de semana. "O Ski Park vem a público externar os profundos sentimentos à família da vítima. A empresa está e estará à disposição da família. Também estará à disposição das autoridades no sentido de colaborar com a apuração dos fatos", diz texto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.