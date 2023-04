Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio tem aprovação de 44% no primeiro trimestre à frente do governo de São Paulo

Uma pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo (9) aponta 44% da população paulista avalia como boa ou ótima a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no governo de São Paulo nos seus primeiros meses de mandato.

A aferição dá conta ainda de que 11% dos entrevistados reprovam o primeiro trimestre do governo do ex-ministro da Infraestrutura, enquanto 39% trata o início do seu mandato como regular.

Outro recorte do levantamento revela que 45% dos paulistas entendem que o político que quebrou a hegemonia do PSDB no estado fez menos do que esperavam ao longo destes noventa dias.





Por outro lado, 37% acreditam que ele fe exatamente o que prometeu na sua campanha eleitoral, e 12% dizem que ele superou as expectativas como chefe do Executivo paulista.

Segundo o Datafolha, a aprovação do Tarcísio no interior de São Paulo é de 47%, enquanto na regiã metropolitana é de 41%. Aqueles que avaliam o governo como regular no interior chegam a 36%, e na região metropolitana a 42%, e a reprovação ficou em 12% na capital e 11% no restante do estado.

Foram ouvidas pelo Datafolha 1860 pessoas de 16 anos ou mais, em 65 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

