Centrão de SP virou terra de ninguém!

Saque que rolou na farmácia da Av São João: pic.twitter.com/Jm1CLNPtMM — Gui Cury (@guicury) April 7, 2023





Um grupo de dependentes químicos saquearam uma farmácia localizada no bairro da República, na região central de São Paulo . A invasão por volta das 8h da manhã desta sexta-feira (7).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de pessoas saindo correndo do estabelecimento com diversos produtos. Pouco depois, agentes de segurança e oficiais da Polícia Militar, de moto, chegam no local para dispersar as pessoas. As imagens não mostram dependenques químicos sendo detidos.

De acordo com nota da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) emviada à redação do iG, o crime aconteceu após a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizarem uma ação na região da Cracolândia.





"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana participou, hoje (7), em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e a Subprefeitura da Sé, de uma ação de zeladoria urbana e desobstrução das vias públicas, que são realizadas diariamente na região", informou o comunicado.

"Durante a ação, um grupo de pessoas invadiu uma drogaria, saqueando alguns produtos da loja. A GCM imediatamente controlou a situação. Não houve confrontos, nem feridos, nem condução de pessoas ao DP por parte da GCM", complementou a SMSU.

