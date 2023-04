A tensão entre Israel , Líbano e o grupo Hamas, que atua em Gaza , continua altíssima nesta sexta-feira (7) após ataques terem sido realizados em todas as direções nos últimos dias.

Segundo o porta-voz dos militares israelenses, foram atingidos "mais de 10 sítios do Hamas em Gaza" e outros três no sul do Líbano. Por sua vez, os libaneses haviam lançados foguetes contra Israel na quinta-feira (6). O Hamas teria disparado mais de 40 foguetes contra o território israelense desde a quinta.

Leia também Vídeo: panela de pressão explode e quase atinge família em GO

A nova série de ataques ocorreu após os militares israelenses repreenderem com violência muçulmanos que estavam na mesquita de Al Aqsa, considerada sagrada para eles, e prenderem mais de 350 palestinos.

Itália - Nesta sexta-feira, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, afirmou durante um encontro com o comandante das forças armadas libanesas, general Joseph Aoun, que continuará apoiando o país por meio da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

"As forças armadas libanesas são fundamentais para a estabilidade e a segurança. A Itália continuará a fornecer o próprio apoio nas relações bilaterais e no âmbito da Unifil", disse ao general.

Já para as tropas italianas no país, durante a visita que fez ao quartel, Crosetto ressaltou que "a capacidade de interagir, dialogar e encontrar instrumentos de cooperação inéditos é a menina dos olhos das nossas forças armadas". "A vocês, que colaboram com o treinamento das forças armadas libanesas, desejo uma Boa Páscoa e um 'obrigado' da Itália", pontuou.

A visita ainda incluiu um encontro com a equipe do coronel Angelo Sacco, que comanda a Missão Militar Bilateral Italiana no Líbano (Mibil). (ANSA).