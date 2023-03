Reprodução/TV Globo - 28.03.2023 Cinthia Barbosa, que conseguiu imobilizar o estudante que atacou educadores e alunos dentro da sala de aula da Escola Estadual Thomazia Montoro

A professora de educação física Cinthia Barbosa , que imobilizou o estudante acusado de matar uma professora e ferir outras três, além de um colega dentro da sala de aula na Escola Estadual Thomazia Montoro , relatou que sente dificuldade em falar sobre o acontecimento.

Ela estava na manhã desta terça-feira (28) no velório da professora Elisabeth Tenreiro, assassinada durante o ataque à instituição.

"É bastante difícil falar ainda assim porque acho que nesse momento as emoções estão bem afloradas. Então, eu vou me limitar a tudo isso que eu estou sentido agora, a me expressar ali dentro agora com meus colegas. Embora o momento não seja para isso, ou talvez seja porque é uma confusão de sentimentos, eu quero passar energia para os meus colegas, para família, para toda nossa comunidade escolar, também para todo um sistema de educação. Então, eu vou lá agora. É só amor", disse à TV Globo.

O aluno responsável pelo ataque foi imobilizado pela professora de educação física da instituição. Imagens registradas pelas câmeras de segurança de uma das salas de aula mostram o momento em que o adolescente foi detido pela docente, impedindo que ele continuasse as agressões.

No vídeo, é possível ver que a professora agarra o agressor por trás na tentativa de salvar uma vítima que estava sendo atacada por ele. Depois, outra aparece e consegue retirar a faca da mão dele. Veja:

Momento em que aluno é desarmado em escola de SP









Em uma coletiva de imprensa realizada após o ataque na segunda (27), o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou que a atitude da professora evitou uma tragédia ainda maior.

"Vale ressaltar o ato heroico da professora Cintia, de educação física. Foi ela quem imobilizou o agressor, ela que fez com que a faca fosse retirada dele. Não fosse essa ação heroica dela, certamente a tragédia teria sido muito maior", afirmou Derrite.