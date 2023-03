Reprodução / Poliedro Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, confessou o desvio de dinheiro da formatura da turma de Medicina da USP

O Ministério Público de São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (22), uma denúncia contra Alicia Dudy Muller, estudante de Medicina da USP que desviou mais de novecentos mil reais do dinheiro que seria destinado à formatura de sua turma.

O promotor de Justiça Fabiano Pavan denunciou a mulher de 25 anos por oito estelionatos consumados e um tentado. Em depoimento, ela confirmou que desviou o montante de R$ 927.765,33 que seria destinado à festa.

O caso segue agora para a Justiça de São Paulo, que decidirá se acata ou não a denúncia, o que poderia tornar Alicia ré pelas suas ações. Muller é alvo de 76 representações criminais por estelionato.





Os formandos lesados pela ação reuniram as representações e uma planilha com os prejuízos de cada um, que foram entregues ao 16º Distrito Policial.

À Promotoria também foram entregues pela delegacia os laudos técnicos emitidos pelo Instituto de Criminalística, que analisou os objetos de Alicia apreendidos em 24 de janeiro. Entre eles estão dois celulares, um HD externo e os cartões de crédito da investigada.

Relembre o caso

Alicia confessou ter desviado R$ 1 milhão da comissão de formatura dos alunos de medicina , mas foi liberada pela polícia. As investigações dão conta de que ela apostou R$ 500 mil na Lotofácil e faturou R$ 171 mil .

De acordo com a Polícia Civil, a estudante perdeu ao menos R$ 330 mil , mas o valor ainda pode ser atualizado conforme o avanço das investigações.

Leia mais: Moro promete propor criminalizar planos de mortes contra autoridades



A polícia já apreendeu o carro que Alicia alugava por R$ 2.000 ao mês, três cartões de crédito, um HD, um tablet avaliado em R$ 6.000, dois celulares e um notebook. O iPhone que a jovem usava era alugado por R$ 3.000 ao ano.

Conforme as informações, os gastos mensais de cartão de crédito de Alicia passaram de R$ 2.000 para R$ 7.000.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.