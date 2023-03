Marcello Casal JrAgência Brasil - 24/04/2020 Ex-ministro da Justiça Sergio Moro





O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) prometeu que vai apresentar um projeto que criminaliza pessoas que planejarem atentados contra autoridades públicas. Em entrevista dada para o programa Estúdio i , na GloboNews , nesta quarta-feira (22), ele falou da operação feita pela Polícia Federal contra suspeitos de arquitetarem sequestros e assassinatos contra políticos e profissionais do poder judiciário.

Logo pela manhã, Moro postou um texto dizendo que era um dos alvos do grupo e agradeceu o trabalho feito pela PF. O parlamentar revelou que soube no final de janeiro o plano do PCC para seqüestrar ele e membros da sua família. "Nós cortamos toda a ligação deles com o mundo externo que não fosse monitorada", comentou.

Moro critica o governo Lula

Opositor de Lula (PT), Moro aproveitou a entrevista para alfinetar o atual governo petista. Ele desaprovou o relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II), responsável por ações de prevenção, controle e repressão da criminalidade, priorizando grupos sociais e territórios mais vulneráveis.

"Faria melhor o governo, com todo o respeito, se investisse esses recursos – claro que tem que investir também em política social –, mas se investisse esses recursos em tecnologia, equipamento e estratégias contra o crime organizado e a criminalidade violenta", argumentou.

Entenda o caso

Nesta manhã, uma operação da Polícia Federal mira um grupo criminoso que planejava ataques contra servidores públicos e autoridades. O ex-ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era um dos alvos.

Entre as ações planejadas pelo grupo criminoso, os suspeitos pretendiam inclusive matar e sequestrar autoridades, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Segundo o chefe da pasta, entre as possíveis vítimas estavam um senador e um promotor de Justiça.

Conforme a PF, os ataques eram planejados em cinco unidades da federação: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

No total, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária contra suspeitos situados em Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.