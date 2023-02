Rovena Rosa/Agência Brasil - 22/02/2023 Defesa Civil de SP e Prefeitura de São Sebastião pedem para que turistas evitem a região





A Prefeitura de São Sebastião, município do litoral norte de São Paulo fortemente afetado pelos temporais do Carnaval , pediu nesta quinta-feira (23) para que os turistas tenham "empatia" e não visitem a cidade após o desastre natural.

"Vamos ter empatia! Vamos ter solidariedade! Não é o momento para turistas visitarem São Sebastião", escreveu a Prefeitura na sua conta oficial no Instagram. A mensagem foi escrita na legenda de um vídeo onde aparecem alguns banhistas com cadeiras de praia e guarda-sol na areia, e um deles está dançando.

Em entrevista concedida à Jovem Pan, Roberto Farina, 1º tenente da Defesa Civil de São Paulo, também pediu para que as pessoas evitem viajar para a região, dado que está sendo realizada uma operação "multidisciplinar" para restabelecer a infraestrutura do local.

"No final de semana, o pessoal quer descansar, mas nós orientamos que busquem outros destinos, ao invés de descer para a Baixada Santista, principalmente para o litoral norte, porque nós estamos restabelecendo todos os canais de comunicação, energia elétrica, também a água", disse.

"Então, há diversos maquinários andando pelas vias e diversas equipes da força tarefa multidisciplinar que está atuando na região. Isso pode até dificultar o conforto das pessoas que pensam em vir para cá descansar. Orientamos que, neste final de semana, as pessoas fiquem em casa ou procurem outra programação que não seja nesta região”, complementou.





Número de mortos sobre para 50

O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 50 , sendo 49 em São Sebastião e um em Ubatuba , segundo a Defesa Civil. Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados em todo o estado.

Entre esta quinta (23) e sexta (24), a Prefeitura de São Sebastião diz que há alerta de forte chuva para a região. A previsão é de 35 mm de chuva para as cidades do litoral norte de São Paulo.

