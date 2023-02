Divulgação/Governo de SP Grad atua no resgate de animais que sofreram os impactos dos temporais no litoral norte de SP





Ao menos 40 cães e 22 gatos foram resgatados na Barra do Sahy, um dos bairros de São Sebastião mais afetados pelas fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo . Os resgates estão sendo tealizados com o auxílio de voluntários.

Uma das organizações que mais está direcionando esforços para salvar os animais é o Grad (Grupo de Resgate de Animais em Desastres). São quatro médicos veterinários e três resgatistas, divididos em duas equipes, que estão atuando na Barra do Sahy e em Boiçucanga.





Dos bichinos resgatados, 22 cachorros e 12 gatos foram encaminhados ao Instituto Felipe Bacari e estão disponíveis para adoção. Outros 16 animais estão abrigados no Instituto Verdescola, e dois cães e dois gatos estão internados em uma clínica veterinária.

O Grad atua na região devastada com duas caminhonetes que, além de transportar os animais, também está levando medicamentos aos bichinhos que necessitam de atendimento mais emergente.

Número de mortos chega a 49

O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 49, sendo 48 em São Sebastião e um em Ubatuba , segundo a Defesa Civil. Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo o estado.



Os trabalhos de busca continuam e ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy. Durante a última terça-feira (21), as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião. Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade.

