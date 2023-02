Reprodução: flickr - 06/10/2022 Carla Zambelli foi um dos principais nomes da tropa choque de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu as afirmações da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e subiu o tom contra a parlamentar. Para aliados próximos, Bolsonaro afirmou que foi traído por Zambelli e disse acreditar que a deputada está de alinhando ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Em entrevista à Folha, Zambelli (PL-SP) disse que o ex-presidente 'deveria ter sido mais claro' nas mensagens a seus apoiadores após as eleições de 2022. Para ela, isso poderia ter 'distensionado o clima de acirramento', além de evitado pedidos de golpe de Estado.

Ao ler a reportagem, Bolsonaro ficou enfurecido e acusou a parlamentar de ter o traído. Ele ainda disse que Zambelli está cada vez mais próxima de Moraes e que teve a certeza quando o ministro do STF liberou as redes sociais dela.

Bolsonaro ainda se sentiu ‘esquecido’ pela deputada quando ela mudou de opinião e passou a contra o impeachment de Moraes. Essa era uma das principais bandeiras do bolsonarismo, que tentava minar as decisões do ministro contra o ex-presidente.

Para outros aliados, Jair Bolsonaro rebateu as críticas de Carla Zambelli sobre a sua saída do Brasil. A parlamentar disse que Bolsonaro deveria “estar aqui para liderar a oposição”.

Zambelli X Bolsonaro

Em entrevista, Carla Zambelli afirmou que as falas de Bolsonaro podem ter estimulado o comportamento golpista dos apoiadores, mas reiterou que as 'condutas' devem ser individualizadas. Na sua visão, Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de seus seguidores.

Ela ainda disse que não tem mais a missão de defender Bolsonaro, mas ressaltou que irá fazer forte oposição à Lula.

“Eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo, qualquer um que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente, então nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos”, afirmou a deputada.