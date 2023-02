Reprodução/ TV Globo Enchente em São Paulo

O Governo de São Paulo investiu um total de R$ 1,72 bilhão em ações de prevenção de enchentes em 2022 . Apesar desse valor ser uma cifra recorde de investimentos na área na última década, sobrou dinheiro em caixa.

A verba aprovada para Infraestrutura Hídrica e Combate a Enchentes foi de R$ 1,99 bilhão para ser executada em 2022. Contuto, o governo de São Paulo utilizou valor inferior ao recurso aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e cerca de R$ 270 milhões deixaram de ser aplicados.

A Defesa Civil estadual registrou, entre 1º dezembro de 2022 e 31 de janeiro, um total de 24 mortes e mais de 5.000 desalojamentos por impactos das chuvas.

Em nota, a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse "o governo de SP realiza medidas complementares às municipais para auxiliar na drenagem urbana e combate às inundações. No último ano foi investido cerca de R$ 1,151 bilhão em ações e obras para combate a enchentes. Em 2023, o orçamento estimado é de aproximadamente de R$ 1,213 bilhão."



