Flickr Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo realizou na manhã desta sexta-feira (6), uma reunião com representantes da Secretaria da Casa Civil, da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), do Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV), e da empresa Uber a respeito do serviço de transporte remunerado de passageiros por motos.

A prefeitura propôs a criação de um Grupo de Trabalho para discutir de que forma a atividade pode ser oferecida de forma legal e com a maior segurança possível para todos os envolvidos.

O Grupo de Trabalho vai analisar o serviço, que ainda depende de regulamentação municipal, com base em estudos e dados, e contará com a ampla participação de empresas interessadas, especialistas e representantes da categoria.

A redução do número de óbitos por sinistros no trânsito faz parte do Programa de Metas da Prefeitura

Durante a reunião, a Uber informou que, na prática, o transporte de passageiros por motocicleta ainda não está disponível na cidade de São Paulo e que responderá formalmente ao ofício da gestão municipal que pediu a suspensão do serviço até que o assunto seja debatido com mais profundidade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.