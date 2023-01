Divulgação A modalidade também foi divulgada no Rio de Janeiro

A Prefeitura de São Paulo anunciou que pedirá a suspensão da modalidade Uber Moto da empresa de viagens por aplicativo. A opção tinha acabado de ser anunciada pela Uber na capital paulista e no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (05), e trazia viagens mais em conta do que os visto no UberX.



A gestão de Ricardo Nunes (MDB) usa como argumento a não regulamentação da modalidade no município, notificando a empresa Uber pela atividade de transporte remunerado de pessoas por aplicativo.





Em comunicado divulgado pela Prefeitura, eles afirmam que "à pedido do prefeito, o Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) entrará em contato com a empresa para solicitar a imediata suspensão da atividade, além dos devidos esclarecimentos por parte da Uber, uma vez que a empresa não informou o início da operação dessa opção de mobilidade".

Segundo as orientações da capital paulista, o serviço deve ter as atividades suspensas até que um encontro formal seja agendado entre as partes. Nesta reunião, devem-se apresentar as dinâmicas da atividade, além de fazer estudos de viabilidade de implantação do serviço oferecido pela empresa.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso. Anteriormente, a Uber havia divulgado que nesta quinta-feira, a opção de viagens pelo Uber Moto já estaria disponível na capital paulista e fluminense, tendo o passageiro apenas seguir os mesmos passos que a modalidade UberX. O modelo já é veiculado no Brasil desde novembro de 2020, tendo Aracaju como a primeira cidade ao implantar. Atualmente, cerca de 160 municípios tem a opção.

No anúncio, a diretora de marketing da Uber no Brasil, Luciana Ceccato disse: "Antes de desembarcar nas duas maiores cidades brasileiras, passamos mais de dois anos estudando o uso do produto em diversos lugares e avaliamos o comportamento que o Uber Moto teve em diferentes municípios brasileiros".

Ela ressaltou que além de percursos completos e rotineiros, as pessoas utilizam o Uber constantemente para chegar ou partir de estações e terminais de ônibus, trens e metrôs. "Isso mostra que esse é um produto que também complementa o deslocamento de usuários que utilizam a malha pública de transportes".

