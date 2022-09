Reprodução: TV Globo - 23/08/2022 Edson Aparecido (MDB)

O candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB) cumpriu agenda de campanha ao lado do candidato à reeleição como governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Nesta quinta-feira (8), eles participaram de caminhada em Presidente Prudente, na região oeste do Estado. Durante a visita, Edson conversou, tirou fotos e falou das propostas com eleitores.



Eles seguiram para Assis, onde Edson Aparecido reiterou as propostas da campanha, como lutar pela revisão do pacto federativo, descongelar a tabela do SUS (Sistema Único de Saúde) e lembrou da entrega das unidades habitacionais, quando foi presidente da Cohab (Companhia de Habitação de São Paulo).

“Quero ser senador para brigar pelo novo pacto federativo. São Paulo manda todos os anos para Brasília mais de R$ 700 bilhões. Sabe quanto volta? Apenas R$ 47 bi. Os municípios não conseguem mais sobreviver com a tabela do SUS que nós temos. As Santas Casas estão sobrevivendo com dificuldade. O pacto federativo deve ser revisto urgente”, disse durante discurso em Assis.

“Assis tem uma importância significativa para a economia do agronegócio para o Estado de São Paulo. E o governo vai fazer mudanças significativas na infraestrutura aqui. Por isso, a importância do Rodrigo Garcia ser reconduzido ao cargo de governador. Se ele tiver respaldo de Brasília, ele vai investir muito mais do que já investiu”, declarou.

O presidente do CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema), Oscar Gozzi, afirmou que o candidato ao Senado Edson Aparecido conhece a região. “O Edson sabe quais são as dores da nossa região e com certeza lá em Brasília vai representar a gente e defender os interesses de São Paulo e vamos de Edson Aparecido”, afirma Gozzi.

Edson Aparecido lembrou que São Paulo cresceu 5% do PIB no ano passado, enquanto o Brasil cresceu 1,5%. “Estamos no caminho certo, sabemos o que precisa fazer e juntar energia dos prefeitos, vice-prefeitos, dos vereadores, eu e o governador Rodrigo Garcia para brigarmos lá em Brasília.” Ao final da tarde, Edson e Rodrigo seguiram para Ourinhos. Eles participaram de caminhada com eleitores e correligionários. Aproveitaram para conversar e apresentar as propostas.

O candidato encerrou agenda na noite desta quinta em Suzano, onde foi recebido por centenas de eleitores no Espaço Suzan Fest e também pelo deputado estadual Estevam Galvão, que ficou à frente da Prefeitura de Suzano durante quatro mandatos.

“Esse calor humano nos anima cada vez mais. Ainda é o começo da campanha. Estamos conseguindo levar nossas propostas para os eleitores e mostrar realmente qual é o papel de senador. Tem candidato ludibriando os eleitores com propostas mirabolantes que não tem nada a ver com o papel do senador. Eu vou brigar pelo pacto federativo e trazer mais verba para São Paulo”, declarou Edson.

