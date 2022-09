Divulgação/Prefeitura de São Paulo Feira-livre em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, altera o horário de atendimento das feiras livres da cidade, que passa a ser das 8h às 14h a partir deste domingo (4). A mudança foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial e atende a uma antiga reivindicação da população e dos feirantes.



Horários

Com a publicação do decreto, as feiras livres da cidade passam a funcionar respeitando os seguintes horários e determinações:

a) entre 7h e 8h: o feirante poderá fazer o descarregamento dos equipamentos e mercadorias, além da montagem das bancas;

b) entre 8h e 14h: será o período de atendimento e comercialização dos produtos

c) entre 14h e 14h45: será feita a desmontagem das barracas e o carregamento dos caminhões. O feirante deve ensacar todo o lixo para que o local de funcionamento da feira esteja desimpedido de pessoas e objetos, permitindo a circulação veículos e a execução de serviços de limpeza.

A partir deste domingo, os feirantes já deverão cumprir os novos horários de funcionamento

A cidade conta hoje com 960 feiras livres e 12 mil comerciantes, que atraem cerca de cinco milhões de pessoas.

SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo



Telefones: 3113-8835/ 3113-8831

E-mail: imprensa@prefeitura.sp.gov.br

Acervo de vídeos

Sala de imprensa: imprensa.prefeitura.sp.gov.br

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.