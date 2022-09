Futura Press Ex-governador de São Paulo Geraldo Alckimin (PSDB)

Durante encontro de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com trabalhadoras domésticas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de "Bozo".

Alckmin fazia criticas à Jair Bolsonaro na área da educação. Antes apelidado "picolé de chuchu" por certa falta de carisma, o ex-governador tem ficado cada vez mais desenvolto e brincalhão em suas falas de campanha.

O evento integra agenda do PT voltada às trabalhadoras mulheres. Lula falou sobre as realizações sociais do seus governos e fez promessas caso eleito. Amanhã o presidenciável deve se encontrar com assistentes sociais.

