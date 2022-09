Reprodução/Instagram - 04.09.2022 Ciro Gomes falou com apoiadores em Minas Gerais

Nesta quarta-feira (4), Ciro Gomes (PDT) afirmou que a eleição não está definida e que tem chance de vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois primeiros colocados nas pesquisas eleitorais. Em campanha na cidade de Uberlândia (MG), o pedetista usou o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel como exemplos.



"Todo mundo agora repete e todos querem no sistema que a eleição já esteja resolvida de véspera. Eles esquecem, por exemplo, que em Minas Gerais, dez dias antes das eleições, ninguém ouvia falar o nome do Zema. E dez dias depois, ele virou governador de Minas Gerais. Eles esquecem que no Rio de Janeiro, dez dias antes das eleições, ninguém ouvia falar no tal de Witzel. Por quê? Porque a pesquisa retrata e a vida é filme", comentou.

A fala de Ciro não é por acaso. O ex-governador do Ceará tem 9% das intenções de votos, segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia primeiro de setembro. Lula, primeiro colocado, atingiu 45% e Bolsonaro, que está no segundo lugar, ficou com 32%.

Em 2018, Zema e Witzel estavam longe das primeiras colocações, mas cresceram na reta final e chegaram ao segundo turno. Na sequência, conseguiram vencer as eleições e se tornaram governadores. Na ocasião, ambos declararam apoio ao atual presidente da República.

Ciro sobre agricultura e pecuária

O presidenciável aproveitou uma coletiva de imprensa para comentar a agricultura e pecuária do Brasil. “Por aqui estamos achando dólar para pagar conta de um Brasil que se desindustrializou e que tem que trazer do estrangeiro praticamente todos os produtos manufaturados", explicou.

