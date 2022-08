Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 São Paulo fica muito fria nesta sexta-feira

Habitantes da capital paulista devem se preparar para o frio intenso que os aguarda neste fim de semana. As temperaturas na cidade de São Paulo irão sofrer uma queda extremamente acenturada no decorrer desta sexta (19), segundo a Climatempo. A previsão é de um pouco menos de 10°C à noite.

Fim de semana muito frio

Se esquivando da tarde calorosa desta quinta-feira (18), a sexta-feira já começa gelada em São Paulo. Em algumas áreas da zona sul, a sensação térmica era de 7ºC às 5 da madrugada.

Além do frio, a sexta também traz um céu nublado e possibilidade de chuvas e ventos.

No sábado, a temperatura continuará caindo e ficará muito baixa o dia todo na capital, com grande sensação de frio em todos os períodos do dia. A sensação térmica deve ser de pelo menos 10°C em muitas horas.

Segundo a Climatempo, a temperatura mínima é de 8°C e a máxima de 13°C. Deverá ser um dia de frio tão intenso como foi o 18 de maio, o dia mais frio deste ano até o momento, com temperatura mínima de 7,0°C e máxima de apenas 12,9°C. Estes são os menores valores registrados pelo Inmet em São Paulo em 2022, até o momento.

