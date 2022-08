Reprodução Aline Macedo

A maior honraria da Assembleia Legislativa será concedida aos bombeiros civis que atuaram na tragédia das chuvas em Petrópolis, a Medalha Tiradentes. A homenagem, aprovada em plenário, foi proposta pelo deputado estadual Marcus Vinícius (PTB), membro da comissão especial da Alerj que acompanhou a tragédia.

O Grupo Especializado em Desastres Naturais (Geden) presta serviços voluntários à população da Região Serrana há 40 anos e, por isso, foi exaltado pelo parlamentar. Aliás, Marcus Vinícius é bem próximo aos eleitores dessa região.

“Agradeço aos deputados e deputadas pelo reconhecimento ao brilhante trabalho do Geden. São homens e mulheres que se arriscam em situações de calamidade, merecedores da maior homenagem que a Alerj poderia oferecer”, reiterou o deputado.

