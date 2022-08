Rovena Rosa/Agência Brasil - 18/07/2017 Frio intenso em São Paulo

A frente fria que começou a mudar o tempo no Sul do Brasil, na última quarta-feira (17), avançou sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Rondônia no decorrer da quinta-feira (18) baixando às temperaturas em diversas regiões. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva forte, vento forte, granizo, frio intenso, brusca e acentuada queda de temperatura, além de geada e neve em alguns lugares.

A partir desta sexta-feira (19), a passagem da frente fria terá impacto em todas as Regiões do Brasil, de diferentes formas e intensidade, segundo previsão. Ela influenciará o Amazonas, o norte de Goiás, além do Distrito Federal e o norte do Sudeste, atingindo o Espírito Santo.

No sábado (20), o frio deve avançar pelo litoral da Bahia.

Há previsão de chuva forte e volumosa em São Paulo, no Rio De Janeiro e em Minas Gerais. Deve chover também no extremo sul de Goiás, em Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso, no Acre, em Rondônia e no Amazonas.

Nos três estados da Região Sul e no sul de Mato Grosso do Sul os acumulados podem passar dos 100 mm em 24 horas.

As rajadas de vento devem ficar entre 40 a 60km/h, mas em algumas regiões podem passar deste valor.

Queda de temperatura

Nesta sexta-feira (19), o ar gelado entra forte em São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Nesse meio-tempo, esfria ainda mais no Sul (com geada ampla e temperaturas negativas), em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no sul de Goiás, em Rondônia e Acre.

Já no final de semana, entre os dias 20 e 21, o ar polar ainda deve estar espalhado pelo interior do Brasil mantendo as temperaturas baixas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e deixando a madrugada fria no Acre, em Rondônia e no Sul do Amazonas.

A temperatura deverá baixar no sul e leste da Bahia no domingo (21).

Até o fim de semana, geadas estão sendo previstas de forma generalizada para os estados da Região Sul, no oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul.

