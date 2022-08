Divulgação/SPTrans SPTrans faz campanha de combate ao racismo

A Prefeitura de São Paulo , por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e da SPTrans, está empenhada e comprometida no combate ao racismo no transporte público. Uma amostra desse compromisso é ação permanente para incentivar o respeito e a cidadania que está sendo desenvolvida com a Campanha Ponto Final ao Racismo, iniciada no último dia 4.



Realizada pela SPTrans, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a divulgação dos materiais será feita em seis edições do Jornal do Ônibus e painéis dentro dos veículos. O objetivo é que a campanha seja o mais abrangente possível, informando o passageiro, as pessoas que circulam nos terminais, e também o público externo, ao contar com posts nas redes sociais e com ônibus adesivados com o tema da campanha passando em todas as regiões da cidade.

Campanha

A marca da campanha foi desenvolvida durante meses de pesquisa e traz o ícone de um ônibus com a inscrição “Racismo é Crime”. O conceito visual foi pensado de forma a evidenciar a gravidade do problema e a necessidade de esforços de toda a sociedade para superá-lo. Os faróis do ônibus remetem ao caminho que a sociedade precisa seguir na busca pelo fim do racismo, com o sinal de igual entre eles.

A primeira peça a ser divulgada vai evidenciar o compromisso do sistema contra o racismo, reforçando a questão da importância da denúncia de casos desta prática criminosa, e o respeito entre as pessoas. Como todas as ações, essa também será divulgada pelo Jornal do Ônibus e em mensagens nas redes sociais.



As peças seguintes tratarão temas igualmente importantes e elucidativos no combate à injúria racial, como a diferença entre racismo e injúria racial, direitos, questões penais e legais, treinamento de motoristas e orientações aos passageiros.

Engajamento

Com o início da divulgação da campanha para a população, a SPTrans está promovendo a capacitação dos operadores por meio de atividade que está acontecendo desde julho de 2022, em parceria com a SMDHC, reforçando com as empresas o compromisso no combate ao racismo e exigindo que todos os operadores - motoristas, cobradores, fiscais - passem por novo treinamento específico sobre o assunto.

Durante o período da campanha, as garagens terão três tipos de faixas para que seus funcionários as vejam antes de sair do local: “Operador, você é fundamental no combate ao racismo no transporte por ônibus”; “Racismo É Um Crime Imprescritível e Inafiançável”; “Injúria Racial Também é Crime”. Também haverá cartazes impressos e em versão eletrônica.

