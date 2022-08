Reprodução Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes decretou luto oficial por três dias na cidade de São Paulo em homenagem ao artista Jô Soares, que morreu aos 84 anos.

Em nota, Nunes destacou a importância de Jô para a cultura de São Paulo e do Brasil. A seguir, a íntegra:

"Perdemos todos, nós brasileiros, um dos mais talentosos artistas do Brasil. Jô Soares encantou gerações no teatro, na televisão, no cinema e na literatura. Além disso, projetou positivamente o nome do Brasil no cenário internacional com a sua notável inteligência, cultura e o seu humor sofisticado. Fará muita falta, é inegável, mas a sua obra permanecerá e continuará inspirando os artistas que virão. Em nome da cidade de São Paulo, meus sinceros sentimentos e minha solidariedade à família, parentes e amigos."

Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo

